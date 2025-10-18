Игрок Динамо: «Нам страшно смотреть в таблицу. Полная тишина в раздевалке»

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против Зари. Киевляне не могут выиграть в УПЛ пятый тур кряду.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» снова не может выиграть? Что происходит с командой? Что не так ли?

– Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в отрицательном смысле. Эта ничья равнозначна поражению. Повторюсь, сложно однозначно определиться, в чем причина. Я только что вернулся, где-то неделю потренировался, сыграл матч. Считаю, пропущенный гол – мой. Это я ошибся, когда его забивали, не удержал нападающего. Но Будковский хороший, опытный форвард было непросто его сдержать.

– Уже не впервые «Динамо» пропускает на последних минутах – это происходит постоянно в тех матчах, где команда теряет очки. Готовились ли как-то особенно в последние минуты, чтобы быть собранными, добавить в интенсивности именно в конце?

– Нет, на этом особого акцента перед игрой не делали. Просто настраивались как всегда, как перед каждым поединком – на победу. Но эти последние минуты... не знаю, как будто кто-то сглазил. Пять матчей без побед – я такого не помню.

– Думаете сейчас о турнирной таблице? Что будет дальше?

– Да все и так понятно. Не знаю, что будет дальше. Честно скажу, даже страшно смотреть в таблицу. Если бы я знал точную причину происходящего, я бы вам ее назвал. Но сейчас мне очень тяжело это сделать.

– Вы уже были в раздевалке, какое настроение там царило?

– Тишина. Полная тишина. А что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Только на поле можно что-нибудь доказать, но у нас не получается это сделать.

– У «Динамо» следующая игра в чемпионате с «Кривбассом», который временно вышел на первое место. С этим соперником будет не легче?

– Сейчас вообще со всеми командами нелегко. Не знаю как будет. Посмотрим.

– Чего ожидаете от следующего матча в Лиге конференций против турецкого «Самсунспора»?

– Трудно сказать, чего я ожидаю. Надо разобраться – чего нам не хватает, а чего, возможно, слишком много. Счет сам говорит о себе. Что я вам скажу? Вы все видите.