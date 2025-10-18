Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо: «Нам страшно смотреть в таблицу. Полная тишина в раздевалке»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 20:45 | Обновлено 18 октября 2025, 21:09
3206
6

Игрок Динамо: «Нам страшно смотреть в таблицу. Полная тишина в раздевалке»

Попов оценил пятую кряду ничью в УПЛ

18 октября 2025, 20:45 | Обновлено 18 октября 2025, 21:09
3206
6 Comments
Игрок Динамо: «Нам страшно смотреть в таблицу. Полная тишина в раздевалке»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против Зари. Киевляне не могут выиграть в УПЛ пятый тур кряду.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» снова не может выиграть? Что происходит с командой? Что не так ли?

– Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в отрицательном смысле. Эта ничья равнозначна поражению. Повторюсь, сложно однозначно определиться, в чем причина. Я только что вернулся, где-то неделю потренировался, сыграл матч. Считаю, пропущенный гол – мой. Это я ошибся, когда его забивали, не удержал нападающего. Но Будковский хороший, опытный форвард было непросто его сдержать.

– Уже не впервые «Динамо» пропускает на последних минутах – это происходит постоянно в тех матчах, где команда теряет очки. Готовились ли как-то особенно в последние минуты, чтобы быть собранными, добавить в интенсивности именно в конце?

– Нет, на этом особого акцента перед игрой не делали. Просто настраивались как всегда, как перед каждым поединком – на победу. Но эти последние минуты... не знаю, как будто кто-то сглазил. Пять матчей без побед – я такого не помню.

– Думаете сейчас о турнирной таблице? Что будет дальше?

– Да все и так понятно. Не знаю, что будет дальше. Честно скажу, даже страшно смотреть в таблицу. Если бы я знал точную причину происходящего, я бы вам ее назвал. Но сейчас мне очень тяжело это сделать.

– Вы уже были в раздевалке, какое настроение там царило?

– Тишина. Полная тишина. А что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Только на поле можно что-нибудь доказать, но у нас не получается это сделать.

– У «Динамо» следующая игра в чемпионате с «Кривбассом», который временно вышел на первое место. С этим соперником будет не легче?

– Сейчас вообще со всеми командами нелегко. Не знаю как будет. Посмотрим.

– Чего ожидаете от следующего матча в Лиге конференций против турецкого «Самсунспора»?

– Трудно сказать, чего я ожидаю. Надо разобраться – чего нам не хватает, а чего, возможно, слишком много. Счет сам говорит о себе. Что я вам скажу? Вы все видите.

По теме:
Арда ТУРАН: «Вы бы видели его ногу. Он даже ходить не может»
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
Карпаты – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Денис Попов
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны прокомментировал поражение в дерби против Барселоны
Футбол | 18 октября 2025, 20:55 0
Тренер Жироны прокомментировал поражение в дерби против Барселоны
Тренер Жироны прокомментировал поражение в дерби против Барселоны

Мичел подвел итоги матча восьмого тура Ла Лиги

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18 октября 2025, 08:27 13
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»

Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»

Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Бокс | 18.10.2025, 04:42
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 15:00
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Так попов и просрал!!!
Ответить
+1
AK.228
Там все норм, не бзди , Дениска 
Ответить
0
Gargantua
скорее бы тебя уже куда то продали. надоел своей тупостью
надо ставить Тиаре и Михавко
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 213
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 10
Бокс
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем