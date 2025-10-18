Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 октября 2025, 21:45 | Обновлено 18 октября 2025, 21:46
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с Барсой, где могло быть чудо

Каталонцы вырвали победу со счетом 2:1

Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с Барсой, где могло быть чудо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 18 октября, прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Местом проведения поединка стал «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Подопечные Мичела едва не создали сенсацию и упустили ничью на 90+3-й минуте – 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отыграл 68 минут. По завершении матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Ваната в 6,7 баллов.

Вернулся на поле после травмы вингер «Жироны» Виктор Цыганков, который вышел на поле на 63-й минуте и получил оценку 6,1.

Героем матча был выбран вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, который получил оценку 7,7 баллов.

Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге
ВИДЕО. Начал камбэк: Антони оформил дубль в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Непристойный жест. Странная реакция Флика на победный гол
WhoScored Пауло Гассанига Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Барселона - Жирона оценки
