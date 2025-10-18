Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с Барсой, где могло быть чудо

В субботу, 18 октября, прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Местом проведения поединка стал «Эстадио Олимпико» в Барселоне. Подопечные Мичела едва не создали сенсацию и упустили ничью на 90+3-й минуте – 1:2.

Украинский футболист Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отыграл 68 минут. По завершении матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Ваната в 6,7 баллов.

Вернулся на поле после травмы вингер «Жироны» Виктор Цыганков, который вышел на поле на 63-й минуте и получил оценку 6,1.

Героем матча был выбран вратарь «Жироны» Пауло Гассанига, который получил оценку 7,7 баллов.