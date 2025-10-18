Источник: защитник Полесья пополнил лазарет с порванным мениском

26-летний защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный пополнил лазарет команды перед матчем 9-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».

По информации издания Футбол 24, игрок выбыл на длительный срок из-за разрыва мениска.

В нынешнем сезоне Бескоровайный провел восемь матчей, в которых отметился лишь одним голом.

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Руслан Ротань не рассчитывает на Даниила, и он может перейти в «Карпаты».