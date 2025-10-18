Украина. Премьер лига18 октября 2025, 15:58 | Обновлено 18 октября 2025, 16:25
Источник: защитник Полесья пополнил лазарет с порванным мениском
Даниил Бескоровайный не будет играть длительный срок
18 октября 2025
26-летний защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный пополнил лазарет команды перед матчем 9-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».
По информации издания Футбол 24, игрок выбыл на длительный срок из-за разрыва мениска.
В нынешнем сезоне Бескоровайный провел восемь матчей, в которых отметился лишь одним голом.
Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Руслан Ротань не рассчитывает на Даниила, и он может перейти в «Карпаты».
