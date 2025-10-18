Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Заря – Динамо
Поединок Премьер-лиги состоится 18 жовтня в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 18 октября, пройдет поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Заря» Луганск – «Динамо» Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Принимать матч будет «стадион имени Валерия Лобановского» в городе Киев.
Главным судьей поединка станет Александр Шандор. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU
С 17 по 20 октября в чемпионате Испании состоятся поединки девятого тура