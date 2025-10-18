Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Заря – Динамо
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 09:25 | Обновлено 18 октября 2025, 09:29
354
0

Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Заря – Динамо

Поединок Премьер-лиги состоится 18 жовтня в 15:30 по киевскому времени

18 октября 2025, 09:25 | Обновлено 18 октября 2025, 09:29
354
0
Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Заря – Динамо
ФК Динамо Киев

В субботу, 18 октября, пройдет поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Заря» Луганск – «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Принимать матч будет «стадион имени Валерия Лобановского» в городе Киев.

Главным судьей поединка станет Александр Шандор. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Заря арендует из Динамо. Ранее арендовала из Шахтера. Никакого подвоха…
Защитник Зари выбрал между Ярмоленко и Волошиным
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Другие виды | 17 октября 2025, 17:58 0
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU

Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 18 октября 2025, 09:52 0
Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26

С 17 по 20 октября в чемпионате Испании состоятся поединки девятого тура

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 07:15
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 14
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 80
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 15
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем