Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 70 млн фунтов. Ман Юнайтед определился с приоритетной целью на зимнее ТО
Англия
18 октября 2025, 09:21 |
70 млн фунтов. Ман Юнайтед определился с приоритетной целью на зимнее ТО

Внимание английского гранда привлекает Адам Уортон

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Teamtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» определили 22-летнего футболиста как приоритетную цель на зимнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Адам Уортон провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Адам Уортон привлекает внимание «Реала».

По теме:
Запрос Алонсо. Реал нацелился на 140-миллионного футболиста гранда
Рома может попрощаться с Довбиком. Все ради форварда из гранда АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок Ливерпуля и Милана перебрался в 4-й дивизион Англии
Адам Уортон Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Gargantua
очень хороший игрок и на самую нужную для МЮ позицию
