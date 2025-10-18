70 млн фунтов. Ман Юнайтед определился с приоритетной целью на зимнее ТО

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Teamtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» определили 22-летнего футболиста как приоритетную цель на зимнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Адам Уортон провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Адам Уортон привлекает внимание «Реала».