70 млн фунтов. Ман Юнайтед определился с приоритетной целью на зимнее ТО
Внимание английского гранда привлекает Адам Уортон
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Teamtalk.
По информации источника, «красные дьяволы» определили 22-летнего футболиста как приоритетную цель на зимнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера составляет 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Адам Уортон провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Адам Уортон привлекает внимание «Реала».
