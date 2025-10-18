Арсенал и Ливерпуль. Как выглядит таблица перед стартом 8-го тура АПЛ
В Английской Премьер-лиге определены лидеры после стартового отрезка
Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. В Английской Премьер-лиге проведено 7 туров.
7-й тур состоялся 3–5 октября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
На вершине турнирной таблицы находятся: Арсенал (16), Ливерпуль (15), Тоттенхэм, Борнмут (по 14), Ман Сити (13).
Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки набрали 2 очка после 7 туров.
8-й тур состоится с 18 по 20 октября, центральный матч: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед.
⚽️ Английская Премьер-лига
🔹 7-й тур, 3–5 октября
- 03.10. 22:00 Борнмут – Фулхэм – 3:1
- 04.10. 14:30 Лидс – Тоттенхэм – 1:2
- 04.10. 17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 2:0
- 04.10. 17:00 Арсенал – Вест Хэм – 2:0
- 04.10. 19:30 Челси – Ливерпуль – 2:1
- 05.10. 16:00 Ньюкасл – Ноттингем Форест – 2:0
- 05.10. 16:00 Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
- 05.10. 16:00 Вулверхэмптон – Брайтон – 1:1
- 05.10. 16:00 Астон Вилла – Бернли – 2:1
- 05.10. 18:30 Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1
🔹 8-й тур, 18–20 октября
- 18.10. 14:30 Ноттингем Форест – Челси
- 18.10. 17:00 Бернли – Лидс
- 18.10. 17:00 Брайтон – Ньюкасл
- 18.10. 17:00 Кристал Пэлас – Борнмут
- 18.10. 17:00 Манчестер Сити – Эвертон
- 18.10. 17:00 Сандерленд – Вулверхэмптон
- 18.10. 19:30 Фулхэм – Арсенал
- 19.10. 16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла
- 19.10. 18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
- 20.10. 22:00 Вест Хэм – Брентфорд
🏆 Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал
|16
|2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13 - 9
|19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал
|15
|3
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут
|14
|4
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут
|14
|5
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас
|12
|7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм
|11
|8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|18.10.25 17:00 Манчестер Сити - Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон
|11
|9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|19.10.25 18:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли
|10
|11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл
|9
|12
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|18.10.25 17:00 Брайтон - Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|19.10.25 16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас
|9
|14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм
|8
|15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл
|8
|16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|18.10.25 14:30 Ноттингем Форест - Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм
|5
|18
|Бёрнли
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|18.10.25 17:00 Бёрнли - Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли
|4
|19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|20.10.25 22:00 Вест Хэм - Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм
|4
|20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|18.10.25 17:00 Сандерленд - Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон
|2
📊 Инфографика
