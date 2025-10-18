Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 октября 2025, 05:08
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала огромную грудь. Огонь

Джорджина Родригес не стесняется новых публикаций

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала огромную грудь. Огонь
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, вновь взорвала Instagram новым кадром, который мгновенно привлек внимание миллионов.

На фото Родригес демонстрирует эффектную фигуру – особенно подчеркнуты формы груди, что вызвало шквал лестных комментариев и лайков от поклонников.

Публикация подняла волну восторга в комментариях: «Божественная», «Невероятная красота», «Ждем свадьбу!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Не забывают фанаты и о важном событии в жизни пары: Роналду уже сделал Джоргине предложение, и ходят слухи, что свадьба может состояться после Чемпионата мира-2026.

Эта публикация стала еще одним напоминанием: даже вне футбольного поля Роналду и Джорджина остаются одной из самых обсуждаемых пар мира – где стиль, любовь и внимание к деталям сочетаются как никогда гармонично.

Максим Лапченко Источник: Instagram
