Украина. Премьер лига18 октября 2025, 22:40 | Обновлено 18 октября 2025, 22:43
1728
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича
1728
Бывший капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что увольнение главного тренера Игоря Йовичевича в 2023 году было ошибкой.
«Мы не ожидали такого развития событий. Мы стали чемпионами, хорошо показали себя в Лиге чемпионов. Затем, конечно, было болезненное поражение от «Фейеноорда» в Лиге Европы, но на это повлияло много обстоятельств. Теперь можно сказать, что тогда просто было принято неправильное решение», – сказал Степаненко.
Недавно 51-летний хорватский специалист Игорь Йовичевич стал главным тренером польской команды «Видзев».
Комментарии 2
Ну це факт
100% правда, як і виганяти Каштру теж було помилкою, це я як фан Динамо кажу
