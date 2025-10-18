Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 22:40 | Обновлено 18 октября 2025, 22:43
1728
2

Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича

ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Бывший капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что увольнение главного тренера Игоря Йовичевича в 2023 году было ошибкой.

«Мы не ожидали такого развития событий. Мы стали чемпионами, хорошо показали себя в Лиге чемпионов. Затем, конечно, было болезненное поражение от «Фейеноорда» в Лиге Европы, но на это повлияло много обстоятельств. Теперь можно сказать, что тогда просто было принято неправильное решение», – сказал Степаненко.

Недавно 51-летний хорватский специалист Игорь Йовичевич стал главным тренером польской команды «Видзев».

Видзев Лодзь Игор Йовичевич Тарас Степаненко Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник
avk2307
Ну це факт
Ответить
+1
vitaha33
100% правда, як і виганяти Каштру теж було помилкою, це я як фан Динамо кажу
Ответить
0
