Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»

Бывший капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что увольнение главного тренера Игоря Йовичевича в 2023 году было ошибкой.

«Мы не ожидали такого развития событий. Мы стали чемпионами, хорошо показали себя в Лиге чемпионов. Затем, конечно, было болезненное поражение от «Фейеноорда» в Лиге Европы, но на это повлияло много обстоятельств. Теперь можно сказать, что тогда просто было принято неправильное решение», – сказал Степаненко.

Недавно 51-летний хорватский специалист Игорь Йовичевич стал главным тренером польской команды «Видзев».