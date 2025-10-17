В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция