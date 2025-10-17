Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
18.10.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:52 | Обновлено 17 октября 2025, 17:56
Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября в 18:00 матч 9-го тура УПЛ

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Комментарии 0
