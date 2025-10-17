18.10.2025 18:00 - : -
17 октября 2025, 17:52
Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября в 18:00 матч 9-го тура УПЛ
В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
