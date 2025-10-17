Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Раньше нужно было чего-то добиться»

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о трансферах в Английской Премьер-лиге:

«В Премьер-лиге платят большие деньги. Вы видите, как клубы покупают игроков за огромные суммы, даже если у них не было ни одного хорошего сезона».

«Ты молодой, забиваешь 10 голов за 6 месяцев, и какой-нибудь клуб заплатит за тебя 60 или 70 миллионов. Раньше нужно было чего-то добиться. Но никогда не знаешь, оправдает ли цена, которую они платят, ожидания по качеству».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски ведет переговоры по трансферу.