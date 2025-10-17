Левандовски ведет переговоры по трансферу. В нем заинтересован гранд

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, с 37-летним футболистом ведет переговоры один из клубов из Саудовской Аравии, который предлагает ему огромную зарплату. Также поляком интересовался «Лех» Познань.

Еще один клуб, который намерен подписать Левандовски – «Атлетико». Роберт является одним из фаворитов Симеоне на позицию форварда. В обратном направлении может поехать Хулиан Альварес, который привлекает внимание «Барселоны».

Летом 2026 года Роберт Левандовски станет свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на форварда сборной Косово.