Левандовски ведет переговоры по трансферу. В нем заинтересован гранд
Роберт интересен клубу из Саудовской Аравии и «Атлетико»
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, с 37-летним футболистом ведет переговоры один из клубов из Саудовской Аравии, который предлагает ему огромную зарплату. Также поляком интересовался «Лех» Познань.
Еще один клуб, который намерен подписать Левандовски – «Атлетико». Роберт является одним из фаворитов Симеоне на позицию форварда. В обратном направлении может поехать Хулиан Альварес, который привлекает внимание «Барселоны».
Летом 2026 года Роберт Левандовски станет свободным агентом.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на форварда сборной Косово.
