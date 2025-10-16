Неожиданный вариант. Барселона нацелилась на форварда сборной Косово

Нападающий «Хоффенхайма» Фисник Асллани привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Флориан Плеттеберг.

По информации источника, каталонский гранд следит за 23-летним футболистом, в контракте которого прописана неназванная сумма отступных, о чем «сине-гранатовые» проинформированы.

В текущем сезоне Фисник Асллани провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что две суперзвезды «Барселоны» пропустят Эль-Классико.