Неожиданный вариант. Барселона нацелилась на форварда сборной Косово
Внимание каталонского клуба привлекает Фисник Асллани
Нападающий «Хоффенхайма» Фисник Асллани привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Флориан Плеттеберг.
По информации источника, каталонский гранд следит за 23-летним футболистом, в контракте которого прописана неназванная сумма отступных, о чем «сине-гранатовые» проинформированы.
В текущем сезоне Фисник Асллани провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что две суперзвезды «Барселоны» пропустят Эль-Классико.
