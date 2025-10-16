Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданный вариант. Барселона нацелилась на форварда сборной Косово
Испания
16 октября 2025, 23:51
Неожиданный вариант. Барселона нацелилась на форварда сборной Косово

Внимание каталонского клуба привлекает Фисник Асллани

Getty Images/Global Images Ukraine. Фисник Асллани

Нападающий «Хоффенхайма» Фисник Асллани привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Флориан Плеттеберг.

По информации источника, каталонский гранд следит за 23-летним футболистом, в контракте которого прописана неназванная сумма отступных, о чем «сине-гранатовые» проинформированы.

В текущем сезоне Фисник Асллани провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что две суперзвезды «Барселоны» пропустят Эль-Классико.

