Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Заря
18.10.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
202
1

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:30 по Киеву

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ФК Динамо Киев

18 октября, свою встречу девятого тура УПЛ проведут Заря и Динамо Киев. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Заря

«Мужики» в этом сезоне не впечатляют стабильностью, на счету команды 3 победы, столько же поражений и две ничьи. С такими результатами команда находится в середине турнирной таблицы, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, а отставание от топ-3 пять баллов.

В последнем туре Заря одержала важную выездную победу над дебютантом и аутсайдером Эпицентром – 2:1, два мяча гости забили еще в первом тайме, а хозяева ответили только в компенсированное время. Упомянутая победа важна тем, что удалось прервать серию из трех матчей без выигрышей в УПЛ. Пока был перерыв из-за игр сборных, клуб провел контрольный матч против Оболони, который завершился 1:1. Думаю, Заря так и будет держаться в середине турнирной таблицы, а результаты команды часто будут непредсказуемыми.

Динамо Киев

Столичный клуб переживает тяжелые времена, это касается как игры, так и атмосферы в клубе. Еврокубковый сезон уже провален, ведь выход в Лигу конференций слабый результат для такого клуба, да и там шансы попасть в плей-офф не такие высокие.

Подопечные Шовковского неплохо начали чемпионат, одержав четыре победы подряд, но после этого последовала четыре ничьи кряду. Сейчас киевляне вторые в чемпионате, отставая от лидирующего Шахтера на один балл. Борьба такая плотная, что отрыв даже от седьмого Колоса составляет всего два бала.

В состав сборной вошли всего три игрока, что тоже является признаком кризиса. Теперь важно увидеть, была ли использована продуктивна пауза в чемпионате.

Личные встречи

У киевлян есть преимущество в очных противостояниях, однако, против Зари у них часто возникают проблемы. В прошлом сезоне Динамо выиграло одну встречу 2:0, а вторая завершилась 2:2, оба матча состоялись в Киеве.

Прогноз

Столичный клуб котируется фаворитом этой пары, хотя здесь больше дело в статусе, чем в реальной силе команд.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 6,44, ничья – 4,32, победа Динамо – 1,49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Стоит учитывать тот факт, что Заря только формальные хозяева, ведь матч пройдет в столице. Динамо будет сложно показать футбол высокого уровня и взять три очка, на грандов часто негативно влияют паузы, связанные с играми сборных, поставлю на хозяев с форой +1,5 гола за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Заря
18 октября 2025 -
15:30
Динамо Киев
Фора Зари (+1.5) 1.60
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alexander Киев
Вперед Зоря! Бажаю взяти очки, ну або максимально вибити декілька невдах, щоб сезон для них закінчився ще у цьому році 
Ответить
0
