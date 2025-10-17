Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

18 октября, свою встречу девятого тура УПЛ проведут Заря и Динамо Киев. Начало матча запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Заря

«Мужики» в этом сезоне не впечатляют стабильностью, на счету команды 3 победы, столько же поражений и две ничьи. С такими результатами команда находится в середине турнирной таблицы, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, а отставание от топ-3 пять баллов.

В последнем туре Заря одержала важную выездную победу над дебютантом и аутсайдером Эпицентром – 2:1, два мяча гости забили еще в первом тайме, а хозяева ответили только в компенсированное время. Упомянутая победа важна тем, что удалось прервать серию из трех матчей без выигрышей в УПЛ. Пока был перерыв из-за игр сборных, клуб провел контрольный матч против Оболони, который завершился 1:1. Думаю, Заря так и будет держаться в середине турнирной таблицы, а результаты команды часто будут непредсказуемыми.

Динамо Киев

Столичный клуб переживает тяжелые времена, это касается как игры, так и атмосферы в клубе. Еврокубковый сезон уже провален, ведь выход в Лигу конференций слабый результат для такого клуба, да и там шансы попасть в плей-офф не такие высокие.

Подопечные Шовковского неплохо начали чемпионат, одержав четыре победы подряд, но после этого последовала четыре ничьи кряду. Сейчас киевляне вторые в чемпионате, отставая от лидирующего Шахтера на один балл. Борьба такая плотная, что отрыв даже от седьмого Колоса составляет всего два бала.

В состав сборной вошли всего три игрока, что тоже является признаком кризиса. Теперь важно увидеть, была ли использована продуктивна пауза в чемпионате.

Личные встречи

У киевлян есть преимущество в очных противостояниях, однако, против Зари у них часто возникают проблемы. В прошлом сезоне Динамо выиграло одну встречу 2:0, а вторая завершилась 2:2, оба матча состоялись в Киеве.

Прогноз

Столичный клуб котируется фаворитом этой пары, хотя здесь больше дело в статусе, чем в реальной силе команд.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 6,44, ничья – 4,32, победа Динамо – 1,49.

Стоит учитывать тот факт, что Заря только формальные хозяева, ведь матч пройдет в столице. Динамо будет сложно показать футбол высокого уровня и взять три очка, на грандов часто негативно влияют паузы, связанные с играми сборных, поставлю на хозяев с форой +1,5 гола за 1,6.