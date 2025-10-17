Украина. Премьер лига17 октября 2025, 05:17 | Обновлено 17 октября 2025, 05:30
ФОТО. Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре
Бразильский легионер в минувшем месяце забил два мяча
Бразилец Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре 2025 года.
Болельщики признали Педриньо лучшим игроком команды горняков в прошлом месяце.
Полузащитник набрал 48% голосов, опередив Изаки Силву, Артема Бондаренко и Луку Мейреллиша.
В опросе Шахтера в соцсетях приняли участие 8342 болельщика. В сентябре Педриньо отличился двумя голами.
