Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 05:17 | Обновлено 17 октября 2025, 05:30
ФОТО. Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре

Бразильский легионер в минувшем месяце забил два мяча

ФК Шахтер. Педриньо

Бразилец Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре 2025 года.

Болельщики признали Педриньо лучшим игроком команды горняков в прошлом месяце.

Полузащитник набрал 48% голосов, опередив Изаки Силву, Артема Бондаренко и Луку Мейреллиша.

В опросе Шахтера в соцсетях приняли участие 8342 болельщика. В сентябре Педриньо отличился двумя голами.

Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
