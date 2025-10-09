Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 10:31
1

В Шахтере определились с лучшим игроком сентября

Признание получил Педриньо

В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

В донецком «Шахтере» определились с лучшим игроком сентября.

По итогам голосования среди болельщик, лучшим игроком первого месяца осени стал бразильский полузащитник Педриньо. Он набрал 48 процентов голосов и опередил Изаки Силву, Луку Мейреллиша и Аретма Бондаренко.

В сентября Педриньо отличился двумя забитыми мячами. Всего за сезон бразилец провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана.

Даниил Кирияка
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Заслужено. ⚽Третій гол з Рухом класний на швидкості⚡⚡ 😊
