В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Признание получил Педриньо
В донецком «Шахтере» определились с лучшим игроком сентября.
По итогам голосования среди болельщик, лучшим игроком первого месяца осени стал бразильский полузащитник Педриньо. Он набрал 48 процентов голосов и опередил Изаки Силву, Луку Мейреллиша и Аретма Бондаренко.
В сентября Педриньо отличился двумя забитыми мячами. Всего за сезон бразилец провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана.
