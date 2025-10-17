Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Марокко использовала всех трех вратарей в полуфинале ЧМ U-20
Молодежные турниры
17 октября 2025, 04:59 | Обновлено 17 октября 2025, 05:21
Впервые в истории марокканская команда вышла в финал турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко впервые в истории пробилась в финал молодежного чемпионата мира U-20 по футболу, использовав всех трёх вратарей в полуфинале.

Африканская команда, выиграв полуфинальный матч против Франции (1:1, пен. 5:4), впервые вышла в финал ЧМ-2025 U-20. Игра завершилась серией пенальти после того, как основной и второй вратари Марокко не смогли довести матч до конца. Травма Яниса Беншауша во втором тайме заставила тренерский штаб заменить его на Ибрагима Гомиса, а перед серией пенальти на поле вышел третий вратарь Хаким Месбаги.

Именно Месбаги стал героем матча, отразив удары Геди Беюку и Джилиана Нгессана и принес команде победу в серии пенальти. До этого сборная Марокко в четвертьфинале обыграла команду США (3:1), а Франция прошла дальше после победы над Норвегией (2:1).

Финал молодежного ЧМ-2025 состоится в ночь на 20 октября в 02:00 по киевскому времени. Соперником Марокко станет шестикратный чемпион турнира – команда Аргентины. Марокко стала первой африканской командой в финале молодежного чемпионата мира по футболу за последние 16 лет. В последний раз африканский представитель (Гана) выигрывал турнир в 2009 году.

