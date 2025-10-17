Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Экс-игрок сборной Англии объяснил свой переезд во Вторую лигу ОАЭ
Другие новости
17 октября 2025, 03:10 |
ФОТО. Экс-игрок сборной Англии объяснил свой переезд во Вторую лигу ОАЭ

Джонджо Шелви рассказал о своем неоднозначном жизненном выборе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонджо Шелви

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и сборной Англии, а ныне игрок второй лиги ОАЭ за клуб «Arabian Falcons» Джонджо Шелви, рассказал, почему решил продолжить карьеру и перевезти семью в Дубай.

По словам Шелви, он не хочет, чтобы его дети росли в Великобритании. После того как летом он покинул «Бернли», англичанин неожиданно подписал контракт с клубом «Arabian Falcons», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Командой руководит его давний друг Гарри Агомбар, с которым Джонджо когда-то играл в академии «Арсенала». Среди партнеров по команде – бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон.

Шелви утверждает, что решение не связано с деньгами: «Я видел, что пишут – мол, поехал за деньгами. Но какие деньги? Вторая лига ОАЭ – это не тот уровень. Средняя зарплата здесь – около 2000 фунтов в месяц. За всю карьеру я зарабатывал гораздо больше. Мой брат, работающий в отеле в Лондоне, получает больше. Так что дело точно не в деньгах».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По его словам, настоящая причина — ухудшение качества жизни в Великобритании: «Если честно, я больше не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. Нам повезло жить в хорошем районе [на Тайнсайде], но там, где я вырос, в Лондоне, в моем понимании, сейчас невозможно иметь нормальную жизнь. Я больше не ношу часы в Лондоне. Телефон на улице лучше не доставать».

Он добавил: «Я не сильно разбираюсь в политике, но вижу, что происходит. Людей арестовывают за посты в соцсетях, эти все флаги, лозунги «вернем страну»... Я не хочу это комментировать, чтобы не нарваться на неприятности, но чувствую, что Великобритания уже не та, что была 10–15 лет назад».

Шелви начал карьеру в «Чарльтон Атлетик», затем играл за «Суонси», «Ливерпуль», «Ньюкасл», проведя в составе «сорок» семь лет – именно этот период он считает лучшим в своей карьере. Позже выступал в Турции, а в январе 2024 года перешел в «Бернли», однако почти не играл.

Бывший игрок сборной Англии (6 матчей) сейчас продолжает играть и параллельно получает тренерскую лицензию.

По теме:
ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
ФОТО. Умер болгарин, который стал Манчестером Юнайтедом
ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма
фото lifestyle Джонджо Шелви Ливерпуль Бернли Ньюкасл сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Чарльтон Суонси Ризеспор
Максим Лапченко Источник: The Independent
