Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и сборной Англии, а ныне игрок второй лиги ОАЭ за клуб «Arabian Falcons» Джонджо Шелви, рассказал, почему решил продолжить карьеру и перевезти семью в Дубай.

По словам Шелви, он не хочет, чтобы его дети росли в Великобритании. После того как летом он покинул «Бернли», англичанин неожиданно подписал контракт с клубом «Arabian Falcons», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. Командой руководит его давний друг Гарри Агомбар, с которым Джонджо когда-то играл в академии «Арсенала». Среди партнеров по команде – бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон.

Шелви утверждает, что решение не связано с деньгами: «Я видел, что пишут – мол, поехал за деньгами. Но какие деньги? Вторая лига ОАЭ – это не тот уровень. Средняя зарплата здесь – около 2000 фунтов в месяц. За всю карьеру я зарабатывал гораздо больше. Мой брат, работающий в отеле в Лондоне, получает больше. Так что дело точно не в деньгах».

По его словам, настоящая причина — ухудшение качества жизни в Великобритании: «Если честно, я больше не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. Нам повезло жить в хорошем районе [на Тайнсайде], но там, где я вырос, в Лондоне, в моем понимании, сейчас невозможно иметь нормальную жизнь. Я больше не ношу часы в Лондоне. Телефон на улице лучше не доставать».

Он добавил: «Я не сильно разбираюсь в политике, но вижу, что происходит. Людей арестовывают за посты в соцсетях, эти все флаги, лозунги «вернем страну»... Я не хочу это комментировать, чтобы не нарваться на неприятности, но чувствую, что Великобритания уже не та, что была 10–15 лет назад».

Шелви начал карьеру в «Чарльтон Атлетик», затем играл за «Суонси», «Ливерпуль», «Ньюкасл», проведя в составе «сорок» семь лет – именно этот период он считает лучшим в своей карьере. Позже выступал в Турции, а в январе 2024 года перешел в «Бернли», однако почти не играл.

Бывший игрок сборной Англии (6 матчей) сейчас продолжает играть и параллельно получает тренерскую лицензию.