Экс-игрок Динамо: «Арсенал предлагал семь млн долларов киевскому клубу»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Болгарии Георги Пеев рассказал о периоде карьеры, когда он выступал в чемпионате Украины и прокомментировал переход в лондонский «Арсенал», который так и не состоялся:

«После выступления в составе сборной Болгарии на Евро-2004, на меня вышел директор лондонского «Арсенала» и сделал конкретное предложение от клуба. И он даже сказал, что Арсен Венгер лично во мне заинтересован.

Тогда «Динамо» спрашивало за мой трансфер 10 млн долларов, а «Арсенал» был готов заплатить 7 млн ​​долларов. Поэтому я тогда сказал представителю «Арсенала», что готов на переход в такой большой клуб, но не мое дело вмешиваться в дела руководства «Динамо».

В итоге ничего не произошло. Но я уже не хотел продлевать контракт с «Динамо», потому что знал, что ко мне есть интерес в Европе. Потому что я сыграл очень сильные матчи. «Динамо» предложило мне подписать новый контракт, но я отказался», – вспомнил Гиорги.

Пеев защищал цвета «бело-синих» с 2000 по 2007 год, где сыграл 130 матчей за первую команду – забил десять голов и отдал 15 результативных передач. В 2016 году 41-летний болгарин завершил профессиональную карьеру и стал футбольным агентом.