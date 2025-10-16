Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Другие новости
16 октября 2025, 21:17 |
540
1

ФОТО. Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Новый рейтинг Forbes: юный Ламин Ямаль впервые в десятке самых богатых

16 октября 2025, 21:17 |
540
1 Comments
ФОТО. Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Forbes. Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2025 году.

Авторитетное издание Forbes назвало десять самых богатых игроков года – и лидер снова остался прежним.

Топ-10 футболистов с наибольшими доходами в 2025 году: 1. Криштиану Роналду – $280 млн; 2. Лионель Месси – $130 млн; 3. Карим Бензема – $104 млн; 4. Килиан Мбаппе – $95 млн; 5. Эрлинг Холанд – $80 млн; 6. Винисиус Жуниор – $60 млн; 7. Мохамед Салах – $55 млн; 8. Садио Мане – $54 млн; 9. Джуд Беллингем – $44 млн; 10. Ламин Ямаль – $43 млн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Роналду сохраняет первое место благодаря контракту с «Аль-Насром» и множеству глобальных рекламных соглашений. Месси остается в числе лидеров благодаря влиянию в MLS и сотрудничеству с Apple и adidas. Ламин Ямаль, которому всего 18 лет, стал самым молодым футболистом в истории, попавшим в этот рейтинг.

Футбол – это не просто спорт, а целая бизнес-империя, где молодые звезды уже наступают на пятки легендам.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
Ямаль разочарован и может покинуть Барселону. Рекордный трансфер
21 год назад Лионель Месси дебютировал за Барселону
фото lifestyle Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Мохамед Салах Садио Мане Джуд Беллингем Ламин Ямаль
Максим Лапченко Источник: Forbes
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16 октября 2025, 21:06 1
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть

ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16 октября 2025, 04:02 2
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»

Известный в прошлом тренер о сборной Италии

Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Футбол | 16.10.2025, 15:22
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Рон-перший мільярдер і перший , хто заб'є 1000+ голів! Красава!
Ответить
0
Популярные новости
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем