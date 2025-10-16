ФОТО. Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2025 году.

Авторитетное издание Forbes назвало десять самых богатых игроков года – и лидер снова остался прежним.

Топ-10 футболистов с наибольшими доходами в 2025 году: 1. Криштиану Роналду – $280 млн; 2. Лионель Месси – $130 млн; 3. Карим Бензема – $104 млн; 4. Килиан Мбаппе – $95 млн; 5. Эрлинг Холанд – $80 млн; 6. Винисиус Жуниор – $60 млн; 7. Мохамед Салах – $55 млн; 8. Садио Мане – $54 млн; 9. Джуд Беллингем – $44 млн; 10. Ламин Ямаль – $43 млн.

Роналду сохраняет первое место благодаря контракту с «Аль-Насром» и множеству глобальных рекламных соглашений. Месси остается в числе лидеров благодаря влиянию в MLS и сотрудничеству с Apple и adidas. Ламин Ямаль, которому всего 18 лет, стал самым молодым футболистом в истории, попавшим в этот рейтинг.

Футбол – это не просто спорт, а целая бизнес-империя, где молодые звезды уже наступают на пятки легендам.