Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
ФОТО. Цыганков удивил фанатов образом героя из вселенной Звездных войн

Вингер сборной Украиы продолжает восстанавливаться после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков удивил своих поклонников новым образом, фото которого он опубликовал в социальных сетях.

27-летний футболист предстал в костюме Дина Джарина – героя популярного сериала «Мандалорец», роль которого сыграл известный голливудский актер Педро Паскаль.

«Мне просто нравится это» – подписал украинский футболист свои снимки. Фанаты уже успели пошутить, что Цыганков наконец-то нашел способ избежать травм, которые часто преследуют вингера.

В нынешнем сезоне Цыганков провел два матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока с каталонским клубом истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Виктор выходил последний раз на поле еще 24 августа в матче против «Вильярреала» (0:5), после чего пропустил шесть игр из-за повреждения. В ближайшем поединке подопечные Мичела сыграют на выезде с «Барселоной» (18 октября).

