Лига чемпионов16 октября 2025, 17:40 | Обновлено 16 октября 2025, 17:55
ВИДЕО. Роскошный гол с центра поля в женской Лиге чемпионов
Красивый мяч от Лили Йоханнес
16 октября 2025, 17:40 | Обновлено 16 октября 2025, 17:55
В матче группового этапа женской Лиги чемпионов одна из топ-команд Европы Лион обыграла австрийский Санкт-Пельтен со счетом 3:0, а один из голов забила 18-летняя Лили Изабель Йоханнес.
Мяч стал самым красивым голом игрового дня. Американская футболистка забила ударом с центра поля.
