ВИДЕО. Роскошный гол с центра поля в женской Лиге чемпионов

В матче группового этапа женской Лиги чемпионов одна из топ-команд Европы Лион обыграла австрийский Санкт-Пельтен со счетом 3:0, а один из голов забила 18-летняя Лили Изабель Йоханнес.

Мяч стал самым красивым голом игрового дня. Американская футболистка забила ударом с центра поля.