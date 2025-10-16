Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Роскошный гол с центра поля в женской Лиге чемпионов
Лига чемпионов
16 октября 2025, 17:40 | Обновлено 16 октября 2025, 17:55
ВИДЕО. Роскошный гол с центра поля в женской Лиге чемпионов

Красивый мяч от Лили Йоханнес

Getty Images/Global Images Ukraine. Лили Йоханнес

В матче группового этапа женской Лиги чемпионов одна из топ-команд Европы Лион обыграла австрийский Санкт-Пельтен со счетом 3:0, а один из голов забила 18-летняя Лили Изабель Йоханнес.

Мяч стал самым красивым голом игрового дня. Американская футболистка забила ударом с центра поля.

