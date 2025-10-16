В Эпицентре прокомментировали слухи о потенциальном увольнении Нагорняка

Пресс-служба «Эпицентра» опубликовала обращение клуба по поводу слухов о потенциальном увольнении главного тренера команды Сергея Нагорняка:

«Уважаемые болельщики, футбольное сообщество и представители СМИ.

Руководство футбольного клуба ФК «Эпицентр» выражает всем свое уважение и хочет обратить внимание на сообщения, которые начали появляться в последнее время в некоторых средствах массовой информации. Речь идет о некотором «намеке» главному тренеру ФК «Эпицентр» Сергею Нагорняку, что он будет уволен с должности, если в ближайших трех турах команда не наберет как можно больше очков.

Официально заявляем: никаких намеков со стороны руководства ФК «Эпицентр» Сергею Нагорняку не было, как и разговоров о завершении нашего многолетнего сотрудничества. Мы полностью доверяем тренерскому штабу ФК «Эпицентр» во главе с Сергеем Николаевичем и с пониманием относимся к той турнирной ситуации, в которой оказалась наша команда. Верим, что именно под руководством Сергея Нагорняка и его тренерского штаба футбольный клуб «Эпицентр» продолжит свое развитие и непременно будет радовать своих поклонников победами в Украинской Премьер-Лиге.

Обращаемся отдельно и к представителям СМИ. Если у вас возникают вопросы по ситуации в нашем клубе, обращайтесь за официальными комментариями в пресс-службу ФК «Эпицентр», которая предоставит ответы на них.

С уважением, руководство футбольного клуба Эпицентр».