Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко после возвращения с чемпионата мира в Чили дал оценку скандальной дисквалификации лидера команды Геннадия Синчука.

Хавбек был дисквалифицирован на матч 1/8 финала против Испании (поражение 0:1) из-за того, что перед игрой группового этапа с Парагваем, являясь дисквалифицированным за перебор желтых карточек, находился рядом с полем и провел разминку, что запрещено правилами.

«О Синчуке я получил информацию за час до установки на игру с Испанией. У меня голова была занята совсем другими делами, чем решением этого вопроса».

«Уже в Украине, в спокойной обстановке, мы разберемся, как это произошло», – сказал Михайленко.