Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»
Тренер сборной Украины U-20 объяснил момент с дисквалификацией игрока
Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко после возвращения с чемпионата мира в Чили дал оценку скандальной дисквалификации лидера команды Геннадия Синчука.
Хавбек был дисквалифицирован на матч 1/8 финала против Испании (поражение 0:1) из-за того, что перед игрой группового этапа с Парагваем, являясь дисквалифицированным за перебор желтых карточек, находился рядом с полем и провел разминку, что запрещено правилами.
«О Синчуке я получил информацию за час до установки на игру с Испанией. У меня голова была занята совсем другими делами, чем решением этого вопроса».
«Уже в Украине, в спокойной обстановке, мы разберемся, как это произошло», – сказал Михайленко.
