Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»
Чемпионат мира
16 октября 2025, 16:45 | Обновлено 16 октября 2025, 16:58
239
4

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»

Тренер сборной Украины U-20 объяснил момент с дисквалификацией игрока

16 октября 2025, 16:45 | Обновлено 16 октября 2025, 16:58
239
4 Comments
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко после возвращения с чемпионата мира в Чили дал оценку скандальной дисквалификации лидера команды Геннадия Синчука.

Хавбек был дисквалифицирован на матч 1/8 финала против Испании (поражение 0:1) из-за того, что перед игрой группового этапа с Парагваем, являясь дисквалифицированным за перебор желтых карточек, находился рядом с полем и провел разминку, что запрещено правилами.

«О Синчуке я получил информацию за час до установки на игру с Испанией. У меня голова была занята совсем другими делами, чем решением этого вопроса».

«Уже в Украине, в спокойной обстановке, мы разберемся, как это произошло», – сказал Михайленко.

По теме:
Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4) Драматичная серия. Видео голов
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Геннадий Синчук сборная Украины по футболу U-20 Дмитрий Михайленко чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16 октября 2025, 09:54 10
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»

Легендарный тренер – об Артеме Довбике

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16 октября 2025, 04:02 2
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»

Известный в прошлом тренер о сборной Италии

В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Футбол | 16.10.2025, 15:22
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
Кристиан БИЛОВАР: «Мы с Суркисом можем пообщаться на разные темы»
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:29
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Визнав свою некомпетентність
Ответить
+2
Перець
через те і просрали
Ответить
+1
contr
В тебе голова ху@ми обросла як і в Реброва , НЕДОТРЕНЕР ☝️
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
14.10.2025, 23:45
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 212
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем