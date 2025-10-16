Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры
Внимание каталонского гранда привлекает Душан Влахович
Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание «Барселоны» и «Баварии». Об этом сообщает Tutto Sport.
По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку в августе провел переговоры с агентом 25-летнего футболиста Дарко Ристичем. Испанский гранд намерен подписать серба бесплатно, соглашение между «зебрами» и Душаном истекает летом 2026 года.
«Барселона» в игроке видит замену Роберту Левандовски, «Бавария» рассматривает Влаховича как замену Гарри Кейну.
В текущем сезоне Душан Влахович провел восемь матчей на клубном уровне, в которых отличился четырьмя голами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлила контракт с капитаном.
