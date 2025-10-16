Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 октября 2025, 14:25 |
744
1

Внимание каталонского гранда привлекает Душан Влахович

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание «Барселоны» и «Баварии». Об этом сообщает Tutto Sport.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку в августе провел переговоры с агентом 25-летнего футболиста Дарко Ристичем. Испанский гранд намерен подписать серба бесплатно, соглашение между «зебрами» и Душаном истекает летом 2026 года.

«Барселона» в игроке видит замену Роберту Левандовски, «Бавария» рассматривает Влаховича как замену Гарри Кейну.

В текущем сезоне Душан Влахович провел восемь матчей на клубном уровне, в которых отличился четырьмя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлила контракт с капитаном.

По теме:
Лучший бомбардир Европы может сменить клуб. Готовится трансфер
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Ливерпуль и Бавария нацелились на вингера ПСЖ. Ведутся переговоры
Душан Влахович трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Бавария Барселона Ювентус Деку Роберт Левандовски Гарри Кейн
Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
Don't push the horses
Поки барса буде купляти гравців а-ля дновбик, нічого хорошого з цього не вийде. Краще вже Гірассі
Ответить
0
