Барса готовит бесплатный трансфер нападающего гранда. Состоялись переговоры

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание «Барселоны» и «Баварии». Об этом сообщает Tutto Sport.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку в августе провел переговоры с агентом 25-летнего футболиста Дарко Ристичем. Испанский гранд намерен подписать серба бесплатно, соглашение между «зебрами» и Душаном истекает летом 2026 года.

«Барселона» в игроке видит замену Роберту Левандовски, «Бавария» рассматривает Влаховича как замену Гарри Кейну.

В текущем сезоне Душан Влахович провел восемь матчей на клубном уровне, в которых отличился четырьмя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлила контракт с капитаном.