ВИДЕО. Нападающий Ванат возобновил тренировки с Жироной
Клубная пресс-служба показала тренировку с участием украинского игрока
Украинский нападающий Владислав Ванат возобновил тренировки с «Жироной» после вызова в сборную Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.
Клубная пресс-служба выложила короткое видео, на котором запечатлен украинский форвард, и сопроводила его короткой подписью: «Ванат вернулся».
В матче отбора на мундиаль против сборной Исландии Ванат сыграл 70 минут, во встрече с командой Азербайджана игрок не участвовал, хотя и был в заявке на матч.
На клубном уровне в нынешнем сезоне у Ваната 2 гола в пяти сыгранных матчах.
На данном этапе «Жирона» после 8 туров испанской Ла Лиги находится на дне турнирной таблицы – 18-е место, команда набрала всего 2 очка.
Следующий матч «Жирона» проведет 18 октября на выезде. Команде предстоит сразиться с «Барселоной».
🙌🏻 Vanat is back pic.twitter.com/jTulkCZjg1— Girona FC (@GironaFC) October 15, 2025
