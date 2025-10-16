Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Нападающий Ванат возобновил тренировки с Жироной
Испания
16 октября 2025, 12:51 | Обновлено 16 октября 2025, 13:10
134
0

ВИДЕО. Нападающий Ванат возобновил тренировки с Жироной

Клубная пресс-служба показала тренировку с участием украинского игрока

16 октября 2025, 12:51 | Обновлено 16 октября 2025, 13:10
134
0
ВИДЕО. Нападающий Ванат возобновил тренировки с Жироной
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат возобновил тренировки с «Жироной» после вызова в сборную Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.

Клубная пресс-служба выложила короткое видео, на котором запечатлен украинский форвард, и сопроводила его короткой подписью: «Ванат вернулся».

В матче отбора на мундиаль против сборной Исландии Ванат сыграл 70 минут, во встрече с командой Азербайджана игрок не участвовал, хотя и был в заявке на матч.

На клубном уровне в нынешнем сезоне у Ваната 2 гола в пяти сыгранных матчах.

На данном этапе «Жирона» после 8 туров испанской Ла Лиги находится на дне турнирной таблицы – 18-е место, команда набрала всего 2 очка.

Следующий матч «Жирона» проведет 18 октября на выезде. Команде предстоит сразиться с «Барселоной».

По теме:
«Талант дает право на свободу». Гюлер ответил критикам Мбаппе
Защитник Барселоны Гарсия назвал самых недооцененных одноклубников
Испанский тренер призвал Ямаля быть осторожным со своим окружением
Владислав Ванат Жирона тренировка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины
Футбол | 16 октября 2025, 11:57 1
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины

Фабио Петруцци раскритиковал Артема Довбика

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16.10.2025, 10:43
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Футбол | 15.10.2025, 17:44
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 210
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 47
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем