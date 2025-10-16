ВИДЕО. Нападающий Ванат возобновил тренировки с Жироной

Украинский нападающий Владислав Ванат возобновил тренировки с «Жироной» после вызова в сборную Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.

Клубная пресс-служба выложила короткое видео, на котором запечатлен украинский форвард, и сопроводила его короткой подписью: «Ванат вернулся».

В матче отбора на мундиаль против сборной Исландии Ванат сыграл 70 минут, во встрече с командой Азербайджана игрок не участвовал, хотя и был в заявке на матч.

На клубном уровне в нынешнем сезоне у Ваната 2 гола в пяти сыгранных матчах.

На данном этапе «Жирона» после 8 туров испанской Ла Лиги находится на дне турнирной таблицы – 18-е место, команда набрала всего 2 очка.

Следующий матч «Жирона» проведет 18 октября на выезде. Команде предстоит сразиться с «Барселоной».