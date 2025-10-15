Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 20:41 |
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 16 октября

В четверг на китайском пятисотнике сыграют Даяна Ястремская и Людмила Киченок

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 16 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо продолжатся матчи 1/8 финала в одиночном разряде, а также будут сыграны четвертьфиналы в парном.

В четверг на китайском пятисотнике свои встречи проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 16 октября

WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 14:00)

Даяна Ястремская Елена Рыбакина [3]

WTA 500 Нинбо. Парный разряд, 1/4 финала

Grandstand. 1-й запуск (не ранее 09:00)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Ульрикке Эйкери / Тан Цяньхуэй

Ульрикке Эйкери Людмила Киченок Эллен Перес Даяна Ястремская Елена Рыбакина WTA Нинбо расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
