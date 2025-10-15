Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 16 октября
В четверг на китайском пятисотнике сыграют Даяна Ястремская и Людмила Киченок
16 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо продолжатся матчи 1/8 финала в одиночном разряде, а также будут сыграны четвертьфиналы в парном.
В четверг на китайском пятисотнике свои встречи проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 16 октября
WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 14:00)
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина [3]
WTA 500 Нинбо. Парный разряд, 1/4 финала
Grandstand. 1-й запуск (не ранее 09:00)
Людмила Киченок / Эллен Перес – Ульрикке Эйкери / Тан Цяньхуэй
