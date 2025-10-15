Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 октября на хардовых кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) стартует выставочный турнир Six Kings Slam 2025.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву очное четвертьфинальное противостояние начнут Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Фритц играл против Зверев 14 раз на уровне Тура. Счет 9:5 в пользу Тейлора.

Победитель поединка в полуфинале поборется против Карлоса Алькараса.