Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира Six Kings Slam 2025
15 октября на хардовых кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) стартует выставочный турнир Six Kings Slam 2025.
Ориентировочно в 19:30 по Киеву очное четвертьфинальное противостояние начнут Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).
Ранее Фритц играл против Зверев 14 раз на уровне Тура. Счет 9:5 в пользу Тейлора.
Победитель поединка в полуфинале поборется против Карлоса Алькараса.
