Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 19:30
Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира Six Kings Slam 2025

Тейлор Фритц – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зверев и Тейлор Фритц

15 октября на хардовых кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) стартует выставочный турнир Six Kings Slam 2025.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву очное четвертьфинальное противостояние начнут Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Фритц играл против Зверев 14 раз на уровне Тура. Счет 9:5 в пользу Тейлора.

Победитель поединка в полуфинале поборется против Карлоса Алькараса.

📺 Видеотрансляция

По теме:
15 октября стартует турнир Six Kings Slam. Чемпион заберет 6 млн долларов
Рейтинг ATP. Какие позиции у двоюродных братьев, которые покорили Шанхай
Зверев вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Six Kings Slam Тейлор Фритц Александр Зверев смотреть онлайн
