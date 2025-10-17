Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Жироне назвали главную проблему команды и главную задачу на сезон
Испания
17 октября 2025, 19:59 | Обновлено 17 октября 2025, 20:27
В Жироне назвали главную проблему команды и главную задачу на сезон

Карсель отметил количество травм

В Жироне назвали главную проблему команды и главную задачу на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор Жироны Кике Карсель поставил перед командой задачу на ближайшее время – выбраться из зоны вылета. Однако функционер отметил большое количество травм, что и привело к неудаче в первых турах Ла Лиги.

«Конечно, наша первая цель – выбраться из зоны вылета. Команда постепенно улучшает свою игру, мы на пути к выполнению этой задачи. Мы обеспокоены тем, что у нас снова такое количество травм».

«Из-за травм у нас и случился такой неудачный старт сезона. Работаем над тем, чтобы все скоро вернулись на поле», - сказал Карсель.

Жирона с шестью очками идет на 18-й позиции и в новом туре сыграет с Барселоной.

Украинский хавбек Виктор Цыганков пропустил пять последних матчей из-за травмы.

Тренер Жироны: «В какой-то момент я больше не буду тут работать»
Барселоне не нравится образ жизни Ямаля. В клубе обеспокоены
Мичел прокомментировал возвращение Цыганкова в заявку Жироны
Кике Карсель Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
