Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Два матча сборной Украины – и Good afternoon, America»

Опытный специалист Виталий Кварцяный уверен, что сборная Украины после побед над Исландией и Азербайджаном не потеряла шансы даже на первое место и прямой выход на ЧМ-2026.

– Вы оптимист и верите в то, что Украина может обойти Францию ​​на финишной прямой?

– Да. Но опять же нужно просто обратить внимание на эти ошибки, они мелкие, но в итоге могут привести к непоправимым последствиям. Надо сконцентрироваться, собрать все силы в кулак, осталось сыграть всего два матча и в них нужно выдать две победы, и тогда можно смело говорить: Good afternoon, America!

Сборная Украины завершит отбор матчами против Франции 13 ноября и Исландии 16 ноября.