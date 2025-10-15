Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 октября 2025, 14:59 | Обновлено 15 октября 2025, 15:00
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Два матча сборной Украины – и Good afternoon, America»

Опытный специалист остается большим оптимистом

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Два матча сборной Украины – и Good afternoon, America»
Опытный специалист Виталий Кварцяный уверен, что сборная Украины после побед над Исландией и Азербайджаном не потеряла шансы даже на первое место и прямой выход на ЧМ-2026.

– Вы оптимист и верите в то, что Украина может обойти Францию ​​на финишной прямой?

– Да. Но опять же нужно просто обратить внимание на эти ошибки, они мелкие, но в итоге могут привести к непоправимым последствиям. Надо сконцентрироваться, собрать все силы в кулак, осталось сыграть всего два матча и в них нужно выдать две победы, и тогда можно смело говорить: Good afternoon, America!

Сборная Украины завершит отбор матчами против Франции 13 ноября и Исландии 16 ноября.

Иван Зинченко Источник: Meta.ua
