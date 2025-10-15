В Никарагуа выразили протест ФИФА из-за действий полиции Коста-Рики

Федерация футбола Никарагуа (FENIFUT) выразила решительный протест властям Коста-Рики и Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с инцидентом, произошедшим за несколько минут до начала матча в рамках квалификации к чемпионату мира между сборными Никарагуа и Коста-Рики.

Встреча прошла 13 октября на Национальном стадионе Коста-Рики и завершилась уверенной победой хозяев (4:1).

Федерация охарактеризовала инцидент как «абсолютно неуместный» после того, как сотрудники правоохранительных органов вломилась в раздевалку сборной Никарагуа. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали атмосферу напряженности, замешательства и нестабильности как для игрока, так и для всей команды.

Организация добавила, что команда находилась в Коста-Рике с субботнего вечера, поэтому властям были известны личности и местонахождение всех игроков.

«Неприемлемо и неоправданно, что действия полиции и судебных органов были предприняты всего за несколько минут до начала спортивного мероприятия, что напрямую повлияло на подготовку и выступление национальной сборной», – говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что коста-риканская полиция ворвалась в раздевалку сборной Никарагуа перед матчем отбора на ЧМ-2026. За считанные минуты до выхода команд на поле полиция задержала одного из футболистов Никарагуа из-за неуплаты алиментов – имя спортсмена неизвестно.