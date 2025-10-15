У Шахтера проблемы в переговорах с потенциальным новичком

«Шахтер» продолжает активно интересоваться 17-летним атакующим полузащитником «Гремио» Габриэлем Меком, торги по которому ведет уже несколько недель.

Украинцы, несмотря на сложные переговоры, не отказываются от возможности подписания Мека, но прогресс в сделке будет зависеть от одного фактора – желания игрока переехать в Украину.

«Шахтер» предлагал «Гремио» 15 миллионов евро за Мека, но бразильцы захотели получить больше. После этого клубы пришли к выводу, что сперва нужно понять позицию самого футболиста, и «горняки» сконцентрировались на общение с ним.

Донецкий клуб уже представил Меку спортивный и финансовый аспекты потенциального сотрудничества, но так и не получил одобрения, из-за чего сделка временно застопорилась.

Ранее сообщалось, что Габриэль Мек хочет остаться в Бразилии, чтобы помочь выиграть «Гремио» значимый трофей, после чего будет готов рассматривать возможность переезда в Европу.