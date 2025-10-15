Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
Дулуб рассказал, кто должен возглавить Динамо

Специалист считает, что «Динамо» нужен тренер, хорошо знакомый с реалиями УПЛ

ЛНЗ. Олег Дулуб

Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб рассказал, кто должен заменить Шовковского во главе «Динамо», а также раскритиковал Арду Турана:

«У каждой команды бывают так называемые «черные полосы». Думаю, что в «Динамо» все же разберутся со своими проблемами в раздевалке. Должны разобраться, но если все же не получится, то да – тогда вполне возможно увольнение или отставка Шовковского.

Кто может заменить Шовковского? Трудно сказать, но, на мой взгляд, нужно выбирать из специалистов, которые хорошо знают реалии украинского футбола, а не легионера. Есть пример на виду – Арда Туран, который возглавил «Шахтер» летом. С его стороны, как по мне, есть большое недооценивание украинского чемпионата – вот и теряют «горняки» иногда очки там, где этого делать не должны».

Ранее Дулуб назвал «Динамо» главным разочарованием сентября в УПЛ.

После 8 туров киевляне занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 16 очков — на 1 балл меньше, чем у лидирующего «Шахтера».

По теме:
«Без вариантов». Дулуб назвал лучшего украинского легионера сентября
Дулуб назвал лучшего тренера УПЛ: «Устроил масштабную перестройку»
Известный тренер встал на защиту Шовковского из-за результатов Динамо
Олег Дулуб Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Арда Туран
