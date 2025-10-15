Дулуб рассказал, кто должен возглавить Динамо

Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб рассказал, кто должен заменить Шовковского во главе «Динамо», а также раскритиковал Арду Турана:

«У каждой команды бывают так называемые «черные полосы». Думаю, что в «Динамо» все же разберутся со своими проблемами в раздевалке. Должны разобраться, но если все же не получится, то да – тогда вполне возможно увольнение или отставка Шовковского.

Кто может заменить Шовковского? Трудно сказать, но, на мой взгляд, нужно выбирать из специалистов, которые хорошо знают реалии украинского футбола, а не легионера. Есть пример на виду – Арда Туран, который возглавил «Шахтер» летом. С его стороны, как по мне, есть большое недооценивание украинского чемпионата – вот и теряют «горняки» иногда очки там, где этого делать не должны».