Известный тренер: «Команда Шовковского больше всего разочаровала»
Олег Дулуб разочарован игрой киевского Динамо в сентябре
Известный тренер Олег Дулуб признался, что считает Динамо самой плохой командой Украинской Премьер-лиги в сентябре. Специалист подверг критике подопечных Александра Шовковского.
В компании клубов с наименьшим количеством очков за сентябрь оказалось Динамо, поэтому меня именно команда Александра Шовковского больше всего разочаровала в прошлом месяце.
Три ничьи, когда команда теряла победы на последних минутах поединков, лишь подтверждают слухи, что в раздевалке Динамо не все хорошо. Есть определенные маркеры – и речь не о тактике. Разочаровала киевская команда в сентябре, потому что я ожидал, что они возьмут девять из девяти очков, а не всего три пункта заработают, – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.
