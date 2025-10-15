Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 10:37 | Обновлено 15 октября 2025, 10:39
Известный тренер: «Команда Шовковского больше всего разочаровала»

Олег Дулуб разочарован игрой киевского Динамо в сентябре

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб признался, что считает Динамо самой плохой командой Украинской Премьер-лиги в сентябре. Специалист подверг критике подопечных Александра Шовковского.

В компании клубов с наименьшим количеством очков за сентябрь оказалось Динамо, поэтому меня именно команда Александра Шовковского больше всего разочаровала в прошлом месяце.

Три ничьи, когда команда теряла победы на последних минутах поединков, лишь подтверждают слухи, что в раздевалке Динамо не все хорошо. Есть определенные маркеры – и речь не о тактике. Разочаровала киевская команда в сентябре, потому что я ожидал, что они возьмут девять из девяти очков, а не всего три пункта заработают, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

