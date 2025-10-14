Талантливый украинский нападающий привлек внимание клубов Серии А

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов привлек внимание клубов Серии А.

Как сообщает издание Calcionews24, выступления 18-летнего форварда уже привлекают к нему внимание не только специалистов, но и клубов высшего дивизиона.

Его влияние на игру команды уже называют «разрушительным»: Попов на старте сезона в Серии B продемонстрировал выдающиеся технические качества, сочетающиеся с удивительной зрелостью для своего возраста. Он не только завершает атаки, но и активно участвует в построении игры, создает пространство для партнеров и умеет быть опасным в разных игровых эпизодах.

Эти качества Богдана привлекли внимание клубов элиты итальянского футбола, которые следят за ним с большим интересом. О каких именно командах идет речь, издание не уточняет. Однако отмечает, что «Эмполи» наслаждается игрой своего таланта и надеется удержать его как можно дольше, понимая, что имя Попова все чаще звучит в итальянском футбольном пространстве.

Отметим, что в этом сезоне Попов дебютировал в первой команде «Эмполи» и уже провел 8 матчей, забив 4 гола за «адзурри» во всех турнирах.