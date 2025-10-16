Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 07:02
Источник: киевское Динамо останется без лидера

Эдуардо Герреро не будет играть против «Зари»

Источник: киевское Динамо останется без лидера
В субботу, 18 октября, состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором «Заря» примет киевское «Динамо».

По информации источника, по джентльменской договоренности между владельцами клубов Игорем Суркисом и Евгением Геллером панамский форвард Эдуардо Герреро, перешедший из «Зари» в «Динамо», не играл против бывшей команды в сезоне 2024/25. Эта тенденция распространяется и на следующий матч, и Герреро останется вне заявки на матч.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Эдуардо Герреро Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Вакула Заря - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
