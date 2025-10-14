Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ШАЦКИХ: «С Динамо что-то случилось. Нервозность, неуверенность...»
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 14:41 |
Максим ШАЦКИХ: «С Динамо что-то случилось. Нервозность, неуверенность...»

Легенда киевского клуба поделился мнением о результатах и игре чемпионов Украины

Максим ШАЦКИХ: «С Динамо что-то случилось. Нервозность, неуверенность...»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру «бело-синей» команды в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о проблемах, которые беспокоят коллектив Александра Шовковского:

«На все есть причина. Просто так никогда ничего не происходит. С такими соперниками не должны терять очки, если команда борется за чемпионство, при всем уважении к другим соперникам, я не хочу никого оскорблять. Понятно, что «Динамо» сильнее, это логично.

Наверное, какая-то ниточка была потеряна. Эта нервозность, неуверенность, где-то, возможно, неправильные решения по заменам. Где-то не хватает уверенности. Каждый тренер хочет в первом тайме спокойно делать результат, тем более это по силам «Динамо» в нынешнем чемпионате. И дальше спокойно доводить свои игры до логического завершения и уверенно побеждать.

Мне трудно сказать, я ведь не нахожусь внутри. Что-то там происходит. Что-то нужно делать. Возможно, больше общаться индивидуально с игроками, возможно, их немного разгрузить эмоционально. Вот они сыграли две игры за сборные, кто-то играл, кто-то не играл. Все равно это дорога, тратится много сил и энергии.

Тренер должен чувствовать. Если что-то нарушается, и это заметно невооруженным глазом, то нужно найти какой-то способ, чтобы объединить и забрать все, что уже было. И с чистого листа после матчей сборной собраться, пообщаться», – считает Шацких.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких
Николай Титюк Источник: Динамомания
