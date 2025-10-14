Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 23:02
0

Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»

Президент «Динамо» отреагировал на смерть Бориса Воскресенского

Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
ФК Динамо. Игорь Суркис

В возрасте 86 лет ушел из жизни известный украинский футбольный функционер и бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский.

Свои соболезнования по этому поводу выразил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«С тяжелым сердцем и глубокой скорбью встретил новость о кончине Бориса Воскресенского. К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату — в лучшие миры ушел человек, который сделал для него очень много, способствовал его становлению, развитию и расцвету, особенно в первые годы после обретения Украиной независимости.

Борис Михайлович оставил заметный след в украинском футболе, он не только заботился о его устойчивом развитии, но и следил за современными тенденциями. Его вклад в сохранение и совершенствование игры номер один в нашей стране трудно переоценить. Он стоял у истоков современной системы футбольного менеджмента в Украине, участвовал в формировании структуры национального чемпионата и развитии инфраструктуры клубов, занимался организацией матчей сборной Украины.

Не будет преувеличением сказать, что Борис Воскресенский был выдающейся фигурой в отечественном футболе и оставил яркий след в его истории.

Мои искренние соболезнования родным и близким умершего, всей футбольной семье киевского «Динамо». Пусть земля ему будет пухом, а память о нем живет в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил. Добрая память о Борисе Воскресенском навсегда сохранится и останется с нами», – отметил Суркис.

