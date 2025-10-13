Гордон сообщил о смерти бывшего вице-президента ФФУ
На 87 году жизни не стало Бориса Воскресенского
Прекратило бится сердце бывшего вице-президента Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Умер мой дорогой друг, великий и добросердечный человек, бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский.
Все, кто знал и любил Бориса Михайловича, будут скучать по нему. Мои соболезнования родным. Светлая память!» – написал блогер Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.
Борис Воскресенский родился в 1939 году. В ФФУ (теперь УАФ) он отвечал за инфраструктуру и безопасность матчей. Воскресенский также был экспертом УЕФА по вопросам строительства и управления стадионами, членом Исполкома и Президиума ФФУ.
