ВИДЕО. Черногория, уступая в счете, выиграла спарринг у Лихтенштейна

В товарищеском матче 13 октября Черногория выиграла спарринг у Лихтенштейна (2:1)
Спарринг между представителями зоны УЕФА прошла в Подгорице.
Гости вышли вперед в первом тайме. После перерыва у хозяев поля отличились Милутин Осмаич и Віктор Джуканович.
В другом товарищеском матче 13 октября Алжир проиграл Палестине (0:1).
Товарищеские матчи, 13 октября
Алжир – Палестина – 0:1
Гол: Заид Кунбар, 38
Черногория – Лихтенштейн – 2:1
Голы: Милутин Осмаич, 74, Віктор Джуканович, 88 – Арон Зеле, 27
Видео голов и обзор матча
