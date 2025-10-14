ВИДЕО. Черногория, уступая в счете, выиграла спарринг у Лихтенштейна

В товарищеском матче 13 октября Черногория выиграла спарринг у Лихтенштейна (2:1)

Спарринг между представителями зоны УЕФА прошла в Подгорице.

Гости вышли вперед в первом тайме. После перерыва у хозяев поля отличились Милутин Осмаич и Віктор Джуканович.

В другом товарищеском матче 13 октября Алжир проиграл Палестине (0:1).

Товарищеские матчи, 13 октября

Алжир – Палестина – 0:1

Гол: Заид Кунбар, 38

Черногория – Лихтенштейн – 2:1

Голы: Милутин Осмаич, 74, Віктор Джуканович, 88 – Арон Зеле, 27

Видео голов и обзор матча