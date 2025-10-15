Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана

В понедельник, 13 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

Известный тренер Йожеф Сабо остался недоволен эпизодом, когда главный арбитр отменил гол Назара Волошина на 89-й минуте из-за офсайда.

– Могли нас порадовать и более результативной победой ребята Реброва, но гол Волошина отменили. Как по мне, 3:1 на табло выглядело бы справедливее, а вы что скажете?

– Я скажу, что не нравятся мне эти видеоповторы. Они начинают рассматривать момент не с завершающей фазы, а с момента в центре поля, выискивают что-то.

Наступил на ногу сопернику – ай-ай-ай, какое же грубое нарушение правил! Даже не знаю, что сказать. Эти новые правила, видеоповторы, какая-то х*рня. Скоро будут рассматривать повторы с момента прикосновения к мячу вратаря.

Зачем нужен арбитр в поле, если «отматывать» момент на 3-5 пасов назад? Он должен своевременно останавливать игру, а не доводить до ситуации, когда отменяется гол через фол за 25 метров от заключительного удара, – считает Сабо.