Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
Чемпионат мира
15 октября 2025, 10:50 |
787
2

Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана

Известный тренер остался недоволен эпизодом, когда не засчитали гол Назара Волошина

15 октября 2025, 10:50 |
787
2 Comments
Йожеф Сабо признался, что ему не понравилось в матче Украины и Азербайджана
УАФ. Сборная Украины по футболу

В понедельник, 13 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

Известный тренер Йожеф Сабо остался недоволен эпизодом, когда главный арбитр отменил гол Назара Волошина на 89-й минуте из-за офсайда.

– Могли нас порадовать и более результативной победой ребята Реброва, но гол Волошина отменили. Как по мне, 3:1 на табло выглядело бы справедливее, а вы что скажете?

– Я скажу, что не нравятся мне эти видеоповторы. Они начинают рассматривать момент не с завершающей фазы, а с момента в центре поля, выискивают что-то.

Наступил на ногу сопернику – ай-ай-ай, какое же грубое нарушение правил! Даже не знаю, что сказать. Эти новые правила, видеоповторы, какая-то х*рня. Скоро будут рассматривать повторы с момента прикосновения к мячу вратаря.

Зачем нужен арбитр в поле, если «отматывать» момент на 3-5 пасов назад? Он должен своевременно останавливать игру, а не доводить до ситуации, когда отменяется гол через фол за 25 метров от заключительного удара, – считает Сабо.

По теме:
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Йожеф Сабо Назар Волошин (Динамо)
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 15 октября 2025, 07:56 2
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»

Президент «Динамо» отреагировал на смерть Бориса Воскресенского

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 15 октября 2025, 05:22 8
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой

Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году

Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Футбол | 15.10.2025, 11:07
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Футбол | 15.10.2025, 06:22
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Футбол | 15.10.2025, 11:07
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
StrikeX
Сабо має повне право так говорити... В свій час він з переломом ноги грав цілий тайм
Ответить
+1
MaximusOne
Та там і без фолу Бондаренка в середині поля, потім був офсайд в завершальній фазі. 
Ответить
-3
Популярные новости
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
13.10.2025, 08:03 3
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 29
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 130
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем