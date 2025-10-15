Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 05:42 |
266
0

Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»

Бывший тренер команды об отсутствии Георгия Судакова

15 октября 2025, 05:42 |
266
0
Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»
УАФ. Йожеф Сабо

Главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, повлияло ли на игру «сине-желтых» отсутствие Георгия Судакова, который получил травму в матче с Исландией.

«Повлияло ли отсутствие Судакова? Да нет, его потеря была незаметной, потому что его достойно заменили те ребята, которые играли в средней линии», – сказал Сабо.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Йожеф Сабо Георгий Судаков Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Футбол | 14 октября 2025, 08:25 13
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»

Легенда «Динамо» – об Иване Калюжном

Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 14 октября 2025, 18:59 6
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой

Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
Футбол | 14.10.2025, 23:40
Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
Футбол | 15.10.2025, 06:02
Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
Ротань не рассчитывает на чемпиона мира. Он может перебраться в Карпаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 24
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем