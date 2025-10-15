Йожеф САБО: «Его достойно заменили в сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, повлияло ли на игру «сине-желтых» отсутствие Георгия Судакова, который получил травму в матче с Исландией.

«Повлияло ли отсутствие Судакова? Да нет, его потеря была незаметной, потому что его достойно заменили те ребята, которые играли в средней линии», – сказал Сабо.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.