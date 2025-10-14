Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 09:41
Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»

Бывший футболист сборной Украины оценил выступление Руслана Малиновского

Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»
УАФ. Сборная Украины по футболу

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев оценил игру национальной команды в матче четвертого тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1), а также назвал лучшего игрока матча:

– Кого бы ты отметил в составе сборной Украины в игре против Азербайджана?

– Мне приятно, что вернулся в сборную Руслан Малиновский, который был лучшим не только в поединке с азербайджанцами, но и в матче с Исландией. Это игрок носит футболку с восьмым номером на спине, в которой и я когда-то выступал.

– Восьмые номера умеют зарядить пушку.

– Значит, я заложил эти традиции (улыбается – прим). С дальним ударом у Малиновского все хорошо, – ответил Алиев.

Полузащитник итальянского «Дженоа» дважды признавался лучшим игроком матча в квалификации ЧМ – против Азербайджана и Исландии. Руслан забил три гола за две игры и отдал одну результативную передачу.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Александр Алиев Руслан Малиновский
Николай Титюк Источник: Meta.ua
