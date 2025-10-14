Александр АЛИЕВ: «Приятно, что он вернулся в сборную. Лучший игрок команды»
Бывший футболист сборной Украины оценил выступление Руслана Малиновского
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев оценил игру национальной команды в матче четвертого тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1), а также назвал лучшего игрока матча:
– Кого бы ты отметил в составе сборной Украины в игре против Азербайджана?
– Мне приятно, что вернулся в сборную Руслан Малиновский, который был лучшим не только в поединке с азербайджанцами, но и в матче с Исландией. Это игрок носит футболку с восьмым номером на спине, в которой и я когда-то выступал.
– Восьмые номера умеют зарядить пушку.
– Значит, я заложил эти традиции (улыбается – прим). С дальним ударом у Малиновского все хорошо, – ответил Алиев.
Полузащитник итальянского «Дженоа» дважды признавался лучшим игроком матча в квалификации ЧМ – против Азербайджана и Исландии. Руслан забил три гола за две игры и отдал одну результативную передачу.
