Алиев оценил шансы сборных Украины и Франции в борьбе за первое место

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев оценил шансы сборной Украины на попадание на ЧМ-2026 после победы над командой Азербайджана (2:1).

– Мы остаемся фаворитами в борьбе за второе место в группе?

– Почему за второе? Нужно ставить максимальные цели. В футбол играют люди, а не имена. Будем надеяться, что через месяц сборная Украины выступит в оптимальном составе и даст бой Франции. Только после этого поединка станет известно, на какое место будут претендовать «сине-желтые».

– В параллельном матче нашей группы Исландия и Франция сыграли вничью.

– Значит, Франция не без изъянов. Конечно, если говорить о втором месте, то такой результат нас не очень устраивает. Однако если мы стремимся быть первыми, тогда это то, что нужно.

– То есть, Александр Алиев предполагает, что через месяц сборная Украины снова возьмет максимум?

– Почему нет? Я хочу видеть сборную Украины на чемпионате мира. Помогут ли в этом две победы в остальных поединках, сказать сложно, поскольку разница мячей пока у нас не самая лучшая. Однако нужно верить в чудо, – сказал Алиев.