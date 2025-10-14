Тренер сборной Азербайджана: «Нам стоило набирать очки»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов высказался о проигрыше своих подопечных в матче 4-го тура группы D отборочного этапа чемпионата мира 2026 года от команды Украины.

Встреча проходила в городе Краков и закончилась со счетом 1:2.

Специалист выразил надежду, что команда сможет проявить характер в двух заключительных играх отбора. По его мнению, коллектив может прибавить в эффективности.

«Мы знали, что игра будет тяжелой. Вчера даже очень волновались. Но сегодня наши игроки проявили характер. Было важно играть против двух больших команд за три дня. Мы попросили наших игроков расслабиться. Возможно, нам стоило набирать очки. Если бы Нариман Ахундзаде оценил голевой момент на первых минутах, все могло бы сложиться по-другому. Я благодарю своих игроков за упорство и характер. У нас впереди еще два домашних матча, я надеюсь. У команды есть потенциал. Если мы продолжим в том же духе, мы сможем стать лучше», – сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

В добавленное время первого тайма полузащитник сборной Азербайджана Ахундзаде сравнял счет в матче с командой Украины, однако позднее гол переписали на Виталия Миколенко.

Следующая игра сборной Азербайджана пройдет 13 ноября в Баку против команды Исландии. В этот же день команда Сергея Реброва сыграет на выезде с французами.

На данном этапе в группе лидирует французская сборная, в ее активе 10 набранных очков. Украинцы идут следом – 7 очков. Исландская команда набрала 7 баллов, у азербайджанцев 1 очко.