14 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

Во вторник из украинок в Китае сыграет только Даяна Ястремская, которая встретится с Викторией Мбоко.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 Нинбо на 14 октября

WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/16 финала

Grandstand. 3-й запуск (не ранее 11:00)

Даяна Ястремская – Виктория Мбоко

А на параллельно проходящем турнире WTA 250 в Осаке (Япония) стартовую встречу в парном разряде завершит Надежда Киченок. Украинка вместе с Макото Ниномией 13 числа выиграла стартовый сет 6:1 у пары Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади, и поединок был прерван из-за плохого освещения на корте.

WTA 250 Осака. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №6. 2-й запуск (не ранее 07:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади [4] – 6:1, Suspended