Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 Нинбо на 14 октября
Во вторник на китайском пятисотнике сыграет Ястремская, а в Осаке матч завершит Н. Киченок
14 октября на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.
Во вторник из украинок в Китае сыграет только Даяна Ястремская, которая встретится с Викторией Мбоко.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 Нинбо на 14 октября
WTA 500 Нинбо. Одиночный разряд, 1/16 финала
Grandstand. 3-й запуск (не ранее 11:00)
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко
А на параллельно проходящем турнире WTA 250 в Осаке (Япония) стартовую встречу в парном разряде завершит Надежда Киченок. Украинка вместе с Макото Ниномией 13 числа выиграла стартовый сет 6:1 у пары Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади, и поединок был прерван из-за плохого освещения на корте.
WTA 250 Осака. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №6. 2-й запуск (не ранее 07:00)
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Джулиана Олмос / Алдила Сутджиади [4] – 6:1, Suspended
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном