ФОТО. Драма в семье звезды АПЛ: злоумышленники атаковали дом его жены
Полиция расследует попытку нападения на дом жены Кирана Триппьера
Жена защитника «Ньюкасла» и сборной Англии Кирана Триппьера, Шарлотта, вызвала полицию после попытки взлома ее дома стоимостью £2 млн.
Неизвестные, предположительно, пытались протаранить ворота машины и вскрыть их инструментами. 36-летняя Шарлотта сильно испугалась и усилила охрану. По данным полиции Чешира, проводится расследование и проверяются камеры наблюдения соседей.
«У нее пробежал холод по спине. Похоже, грабители пытались проломить ворота. После серии краж в районе она и так была настороже», – сообщил источник.
Шарлотта и Киран поженились в 2016 году, но расстались в прошлом году и сейчас разводятся. У них трое детей. Разрыв произошел после того, как Триппьера видели в клубе с блондинкой Фрэнки Кармайкл.
В Instagram Шарлотта сказала, что «чувствует себя хорошо» и не готова публично обсуждать расставание с мужем:
«У меня трое маленьких детей, не хочу выставлять это напоказ. Все не так страшно – со временем все станет лучше».
