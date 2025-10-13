Зинедин ЗИДАН: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но...»

Легендарный француз Зинедин Зидан рассказал о завершении карьеры и прохождение тренерских курсов:

Когда я ушел из спорта после матча с «Вильярреалом», это было мое решение. Мне больше не нравились выездные матчи, отели. Ты ездил в отель даже тогда, когда играл дома. Я ушел в 34 года только из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но выездные матчи были для меня большим бременем. В 34 года я ушел, занимался семьей, много путешествовал. После трех лет, когда я наслаждался жизнью, я спросил себя: «А что теперь?». Один мой друг был тренером, мы часами разговаривали, и тогда я подумал: «Я должен подготовиться». Мне не нравилась работа менеджера, я прошел трехлетний курс тренера и в конце концов понял, что мне это нравится.

