Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинедин ЗИДАН: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но...»
Другие новости
13 октября 2025, 23:55 | Обновлено 13 октября 2025, 23:56
444
0

Зинедин ЗИДАН: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но...»

Француз ушел из спорта из-за выездов

13 октября 2025, 23:55 | Обновлено 13 октября 2025, 23:56
444
0
Зинедин ЗИДАН: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный француз Зинедин Зидан рассказал о завершении карьеры и прохождение тренерских курсов:

Когда я ушел из спорта после матча с «Вильярреалом», это было мое решение. Мне больше не нравились выездные матчи, отели. Ты ездил в отель даже тогда, когда играл дома. Я ушел в 34 года только из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но выездные матчи были для меня большим бременем. В 34 года я ушел, занимался семьей, много путешествовал. После трех лет, когда я наслаждался жизнью, я спросил себя: «А что теперь?». Один мой друг был тренером, мы часами разговаривали, и тогда я подумал: «Я должен подготовиться». Мне не нравилась работа менеджера, я прошел трехлетний курс тренера и в конце концов понял, что мне это нравится.

Ранее Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола.

По теме:
ЗИДАН: «Этот игрок меня сейчас больше всего впечатляет, что он вытворяет?»
«Я снова буду тренером». Зидан назвал две команды, где хочет работать
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола
Зинедин Зидан
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 00:47 0
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Футбол | 13 октября 2025, 08:03 3
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока из стартового состава сборной

Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлением защитника Ефима Конопли

КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13.10.2025, 09:51
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 193
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем