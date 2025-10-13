Чемпионат мира13 октября 2025, 22:34 | Обновлено 13 октября 2025, 22:40
Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 13 октября в Кракове прошел матч квалификации ЧМ-2026
13 октября 2025, 22:34 | Обновлено 13 октября 2025, 22:40
Вечером 13 октября сборная Украины провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды провели встречу на арене клуба Краковия в польском Кракове.
