Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:34 | Обновлено 13 октября 2025, 22:40
497
0

Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 13 октября в Кракове прошел матч квалификации ЧМ-2026

13 октября 2025, 22:34 | Обновлено 13 октября 2025, 22:40
497
0
Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Вечером 13 октября сборная Украины провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели встречу на арене клуба Краковия в польском Кракове.

Украина – Азербайджан. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Футбол | 13 октября 2025, 22:55 0
Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич
Полузащитник сборной Украины забил первый гол за английский Норвич

Захар Бауманн огорчил «Сандерленд» U-21 в матче Кубка Английской Премьер-лиги

Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:31 110
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»

Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13.10.2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
Футбол | 13.10.2025, 15:22
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
«У нас есть все шансы выйти на ЧМ-2026». УАФ обратилась к болельщикам
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 10:05
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 6
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем