Тоттенхэм намерен купить полузащитника Баварии

Жоау Пальинья может остаться в «Тоттенхэме» на постоянной основе

Тоттенхэм намерен купить полузащитника Баварии
Жоау Пальинья

Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Пальинья, который играет за клуб на правах аренды из «Баварии», вскоре может стать полноценным игроком «шпор».

Как сообщает Флориан Плеттенберг, португальский хавбек хотел бы остаться в клубе, если это будет возможно.

Кроме того, «Тоттенхэм» и главный тренер команды Томас Франк очень довольны выступлениями Пальиньи и готовы активировать опцию выкупа футболиста за 25–30 млн евро.

В текущем сезоне 30-летний опорный полузащитник сыграл 11 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 3 гола.

