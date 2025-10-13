Тоттенхэм намерен купить полузащитника Баварии
Жоау Пальинья может остаться в «Тоттенхэме» на постоянной основе
Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Пальинья, который играет за клуб на правах аренды из «Баварии», вскоре может стать полноценным игроком «шпор».
Как сообщает Флориан Плеттенберг, португальский хавбек хотел бы остаться в клубе, если это будет возможно.
Кроме того, «Тоттенхэм» и главный тренер команды Томас Франк очень довольны выступлениями Пальиньи и готовы активировать опцию выкупа футболиста за 25–30 млн евро.
В текущем сезоне 30-летний опорный полузащитник сыграл 11 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 3 гола.
🚨⚪️ Tottenham can genuinely see themselves triggering the €25–30 million buy option for João #Palhinha. Thomas Frank is a big fan and has an excellent relationship with Palhinha.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 13, 2025
A return to FC Bayern appears unlikely. There have not yet been concrete talks between Bayern and… pic.twitter.com/t3bmA5dGrd
