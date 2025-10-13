БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»

Бывший игрок киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил игру сборной Украины в матче третьего тура квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва одолели команду Исландии со счетом 5:3:

– Против Исландии вам понравилась игра нашей сборной? У меня, если честно, впечатления двоякие: забили пять голов, но и пропустили три.

– Думаю, эта игра всем понравилась. Реализация была шикарной. Мы нанесли пять ударов и забили пять голов. Украина обыграла довольно непростую, крепкую команду. Слава Богу, что все завершилось положительно.

Однако три пропущенных мяча – это очень хороший материал для Реброва и его тренерского штаба. Пусть разбирают, почему сборная, где в защите играют футболисты высокого уровня – Забарный, Миколенко, – пропускает три мяча.

При счете 3:3 счастье было на нашей стороне, и мы забили очень красивые мячи, хотя при таком ходе событий это было трудно сделать. Так что я доволен, – подытожил Буряк.

После трех сыгранных туров лидером квартета D осталась команда Франции, в активе которой девять баллов. На второй позиции разместилась Украина (4), далее идут Исландия (3) и Азербайджан (1).