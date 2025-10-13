Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Чемпионат мира
13 октября 2025, 20:02 |
1286
6

БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»

Бывший футболист «Динамо» оценил игру сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

13 октября 2025, 20:02 |
1286
6 Comments
БУРЯК: «Сборная, где играют Забарный и Миколенко, пропускает три мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил игру сборной Украины в матче третьего тура квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва одолели команду Исландии со счетом 5:3:

– Против Исландии вам понравилась игра нашей сборной? У меня, если честно, впечатления двоякие: забили пять голов, но и пропустили три.

– Думаю, эта игра всем понравилась. Реализация была шикарной. Мы нанесли пять ударов и забили пять голов. Украина обыграла довольно непростую, крепкую команду. Слава Богу, что все завершилось положительно.

Однако три пропущенных мяча – это очень хороший материал для Реброва и его тренерского штаба. Пусть разбирают, почему сборная, где в защите играют футболисты высокого уровня – Забарный, Миколенко, – пропускает три мяча.

При счете 3:3 счастье было на нашей стороне, и мы забили очень красивые мячи, хотя при таком ходе событий это было трудно сделать. Так что я доволен, – подытожил Буряк.

После трех сыгранных туров лидером квартета D осталась команда Франции, в активе которой девять баллов. На второй позиции разместилась Украина (4), далее идут Исландия (3) и Азербайджан (1).

По теме:
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров был без помощи в игре с Исландией. С Азербайджаном он будет в строю
МАКСИМОВ: «Не удивлюсь, если они выйдут в основе на матч с Азербайджаном»
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Леонид Буряк
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
Футбол | 13 октября 2025, 19:23 0
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»
ЛУЧЕСКУ: «Если я не выведу Румынию на ЧМ, оставлю сборную кому-то другому»

Сборная Румынии вырвала победу в матче квалификации ЧМ-2026 против Австрии

Смена тренера не помогла. Ворскла проиграла, Левый Берег уже в топ-4
Футбол | 13 октября 2025, 16:58 7
Смена тренера не помогла. Ворскла проиграла, Левый Берег уже в топ-4
Смена тренера не помогла. Ворскла проиграла, Левый Берег уже в топ-4

Полтавчане без Бабича проиграли на выезде

КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13.10.2025, 09:51
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13.10.2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Цирк полный! Спорт уа опять пытается защитить своих донецких любимцев - привозов матвиенко и коноплю. Убрать их из сборной и поставить взамен Сватка и любого другого правого защитника. Вот тогда у Забарного и Миколенко будут надежные напарники и не будет провалов в обороне.
Ответить
+6
Burevestnik
точно-точно!!!
Конопля і Матвієнко - найкращі!!!
Їхні привози повинні виручати Забарний і Миколенко)
Ответить
+4
fifa2020
Проблема в опорнику, який рівня другої ліги - Калюжному, потрібно там молодих награвати - Бондаренка, Бражка, Очеретька...!
Ответить
+3
sania
Звісно будуть пропускати. Якщо з чотирьох захисників грають два...
Ответить
+2
Boodya
Так де грають Забарний і Миколенко? В заголовку не зрозуміло і явно має подвійний сенс
Ответить
+2
antt
Це що вийшли вперед при рахунку три-три і як наслідок виграли бо лишилось 5-10 хвилин до завершення матчу це дійсно дивина.
Ответить
0
Популярные новости
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 5
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем